TAM aumenta frota de aviões que é a mais jovem do País A companhia aérea TAM informou nesta quarta-feira que mantém a frota mais jovem de aviões no País. A afirmação, segundo a TAM, é baseada no levantamento exclusivo realizado pela revista especializada Avião Revue. A pesquisa da revista mostra que a idade média dos aviões da TAM é de 7,1 anos, enquanto a média do setor é de 11,2 anos. Houve um recuo neste dado, segundo a aérea. A pesquisa mostra que a idade média reduziu de 7,5 para 7,1 anos. O Ranking 2007 da revista, afirma a TAM, leva em conta toda a frota das companhias aéreas brasileiras, identificando o modelo de cada avião, prefixo, data de entrega e dia em que realizou o primeiro vôo. O levantamento, que fora concluído em dezembro de 2006, diz ainda que a frota da TAM cresceu de 80 para 93 aeronaves no período de um ano. Já a frota total do País diminuiu de 279 para 264 aviões no mesmo período, informa a pesquisa. Atualmente, a TAM possui uma frota de 97 aeronaves em operação, sendo 76 modelos da Airbus - 14 A319, 52 A320 e 10 A330. No último final de semana, a TAM recebeu um novo Airbus A320 vindo da fábrica de Toulouse. A idade média da frota de Airbus operados pela empresa, de acordo com a TAM, é de 5,7 anos. Por fim, a TAM afirma que planeja encerrar este ano com 109 aviões em operação. O planejamento de frota da companhia, segundo comunicado da empresa, prevê a aquisição de mais 56 aeronaves da Airbus com entregas programadas até 2010, sendo 15 A319, 35 A320 e 6 A330. Os contratos, ressalta a TAM, contemplam também 20 opções para aviões da família A320 que poderão ser exercidas pela empresa, de acordo com o crescimento do mercado. A TAM anunciou também a aquisição de quatro novos Boeing 777-300ERs e mais quatro opções, com entregas previstas para meados de 2008. O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 132 aeronaves em 2010.