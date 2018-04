TAM busca captação de R$ 600 milhões A TAM vai realizar sua primeira emissão pública de debêntures (títulos de dívida) com investidores qualificados. A operação envolve 600 debêntures, com valor nominal de R$ 1 milhão. A emissão será feita em 24 de julho e os papéis vencem em julho de 2013. Os recursos obtidos com a operação serão destinados para reforço do capital de giro da companhia. O valor nominal dos papéis será amortizado em 13 parcelas trimestrais.