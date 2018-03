TAM compra Pantanal Linhas Aéreas por R$ 13 milhões

A TAM anunciou nesta segunda-feira, 21, a compra de todas as ações em circulação da Pantanal Linhas Aéreas. O negócio foi fechado por R$ 13 milhões.

Em fato relevante, a companhia acrescenta que a aquisição está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo, sem limitação, a obtenção da autorização prévia da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).

Nesta segunda-feira, as ações preferenciais da TAM chegaram a liderar as maiores altas da Bovespa. Por volta das 14h45, os papéis já tinham diminuído a valorização, para 0,45%, a R$ 35,85. As ações ordinárias subiam 15,48%, a R$ 35,80. No mesmo horário, o Ibovespa tinha alta de 0,88%, aos 67.376 pontos.