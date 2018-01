TAM contesta reclamação da Varig sobre concorrência O diretor da TAM, Paulo Castelo Branco, contestou nesta quinta-feira, 14, a afirmação do presidente do Conselho de Administração da Varig, Marco Antonio Audi, de que a TAM e a Gol seriam "dois gigantes tentando afogar" a Varig. Castelo Branco afirmou que a TAM é plenamente favorável à concorrência no setor de aviação e acrescentou: "Acho que eles é que se auto afogaram. É muita presunção de uma empresa aérea achar que vai afogar a outra." O executivo da TAM fez a declaração na sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), onde assistiu à solenidade de assinatura dos Certificados de Homologação de Empresas de Transporte Aéreo (Cheta) de cinco empresas aéreas, entre elas a nova Varig. Segundo o diretor, a TAM nasceu pautada pela concorrência. "Nós defendemos a reserva de competência, que é criada pela própria empresa, e não de mercado", afirmou, referindo-se às rotas nacionais e internacionais da antiga Varig que foram "congeladas" por decisão judicial desde o leilão de parte da companhia aérea. A partir desta quinta, com a assinatura do Cheta, a Varig tem 30 dias para retomar as operações nas 132 rotas nacionais e 180 dias nas 56 rotas internacionais, que estavam reservadas, sob pena de perder as que não forem retomadas dentro do prazo. Castelo Branco reagiu também à afirmação de Audi de que a TAM seria uma empresa arrogante."Nossos preceitos vêm da escola da humildade", afirmou.