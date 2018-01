TAM continua na liderança do setor aéreo Dados divulgados hoje pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) indicam que em dezembro a TAM continuou a liderar o setor, com participação recorde de 46,14%, frente aos 43,79% de novembro. A Gol aumentou ainda mais a distância em relação à Varig em termos de participação de mercado e manteve-se na vice-liderança, atrás da TAM. A Gol teve 29,79% de fatia, um pequeno acréscimo sobre os 29,08% de novembro. O índice de ocupação da Gol nos aviões (load factor) foi de 75%, um aumento frente aos 72% do mês anterior. A participação da Varig caiu de 24,77% em novembro para 21,73% no último mês do ano, quando ela teve 71% de índice de ocupação (alta frente aos 68% de novembro). O índice ocupacional da TAM foi de 73%, melhor do que os 68% do mês anterior. Melhor ano desde atentados Dados do DAC mostram também que em 2005, o movimento no transporte aéreo cresceu 19,4% em relação a 2004. Foi o melhor ano para a aviação doméstica desde 2001, ano dos atentados terroristas nos EUA. O índice médio de ocupação de aviões foi de 70% em 2005, um aumento de quatro pontos frente aos 66% de janeiro a dezembro de 2004. O número de pessoas transportadas no mercado doméstico, medido pelo número de passageiros por km, subiu 25,3% em dezembro, em relação ao mesmo mês em 2004. O índice médio de produtividade da indústria (ocupação nos vôos) no mês passado foi de 73%, um aumento frente aos 69% de novembro. A alta tem fator sazonal, já que dezembro é período de alta temporada turística.