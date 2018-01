TAM continua na liderança do setor aéreo Dados divulgados hoje pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) indicam que em janeiro a Gol manteve-se na vice-liderança do mercado doméstico, atrás da TAM. A Gol teve 26,79% de fatia, uma queda frente aos 29,79% de dezembro. Seu índice de ocupação nos aviões (load factor) foi de 73%, dois pontos abaixo dos 75% do mês anterior. A participação da Varig caiu de 21,73% no último mês do ano para 19,96% em janeiro, quando ela teve 72% de índice de ocupação (frente ao 71% em dezembro). A TAM continuou a liderar o setor, com participação de 44,66%, uma queda em relação aos 46,14% de dezembro. O índice ocupacional da TAM foi de 77%, um salto frente aos 73% do mês anterior. A BRA fez sua estréia no transporte doméstico regular com 6,23% de share e 79% de índice ocupacional, a melhor produtividade da indústria no mês. A perda de mercado sofrida por todas as companhias em janeiro se deve à entrada da BRA, conforme antecipou o consultor de aviação da Bain & Company, André Castellini. A BRA ingressou no setor como transportadora regular no fim de 2005 e teve seus dados avaliados pela primeira vez pelo DAC. Movimento cresceu 21,4% em janeiro Dados divulgados hoje pelo DAC indicam que o número de pessoas transportadas no mercado doméstico, medido pelo número de passageiros transportados por quilômetro voado, subiu 21,4% em janeiro, em relação ao mesmo mês em 2005. O índice médio de produtividade da indústria no mês passado foi de 74%, frente a 73% de dezembro. Janeiro é período de alta temporada turística. No mercado internacional, o movimento de passageiros teve queda de 4,4% frente a janeiro do ano anterior, com 78% de índice de produtividade, uma queda em relação aos 81% registrados em janeiro de 2005. O consultor de aviação da Bain & Company, André Castellini, lembra que a entrada da BRA no mercado do transporte regular elevou a base total de passageiros transportados em janeiro. Segundo ele, o crescimento real, descontado ´o efeito BRA´, é em torno de 15%. Em dezembro, o movimento na aviação nacional apresentou expansão de 25% sobre igual mês em 2005.