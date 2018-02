TAM contrata ex-funcionários da Varig Após fazer contato com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a TAM definiu que dará prioridade aos ex-funcionários da Varig ao contratar novos funcionários, especialmente para os cargos que exigem experiência - como pilotos e co-pilotos. Até o mês de setembro, a TAM contratará 185 pilotos e co-pilotos e também 20 comissários de bordo. As contratações estão acontecendo devido à expansão no número de vôos da empresa. Este ano, a TAM iniciou 40 novos vôos domésticos e 8 internacionais. Este ano, a empresa recebeu sete Airbus 330 e deve chegar ao final de 2006 com 96 aeronaves. Na Varig, pilotos e comissários começaram a receber hoje os avisos de demissão. Segundo eles, o comunicado pede que os funcionários façam os exames demissionais e que posteriormente serão comunicados como será realizado o desligamento da companhia. No total, foram 5.500 postos de trabalho fechados na empresa. Segundo o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Gelson Fochesato, em torno de 150 pilotos da Varig já estão trabalhando na TAM e outros 70 na Gol.