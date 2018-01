TAM dá desconto de até 85% nas viagens de carnaval A empresa de transporte aéreo TAM iniciou promoção especial para o Carnaval, com desconto de até 85% sobre o valor da tarifa cheia das passagens em todas as rotas domésticas. Os descontos são aplicados somente para as viagens de ida e volta realizadas no período entre 21 de fevereiro e 4 de março de 2006. A permanência mínima no destino é de dois dias. Na rota São Paulo-Porto Alegre, por exemplo, o desconto é de 75% sobre a tarifa normal e o bilhete ida-e-volta sai por R$ 575. Entre Rio e Belo Horizonte, a tarifa é de R$ 354, com queda de 75%.