TAM dará desconto de até 95% em vôo doméstico A TAM realiza neste final de semana a campanha "Mega Promo", com descontos que podem chegar até 95% para todos os destinos domésticos operados pela companhia aérea, de acordo com os trechos, datas e horários escolhidos. A promoção vale para viagens realizadas até 30 de abril - o maior período de utilização de bilhetes promocionais já concedido pela companhia - com permanência mínima de um dia no destino. Para ter direito aos descontos, é necessário comprar os bilhetes de ida e volta no período das 6 horas de sábado (dia 19 de janeiro) até as 23h59 de domingo (dia 20 de janeiro). As passagens da "Mega Promo" pontuam 20% no Programa Fidelidade TAM e a emissão dos bilhetes deve ser feita no ato da reserva. A compra das passagens promocionais está sujeita à disponibilidade de assentos nas classes tarifárias determinadas. A empresa detalha que a promoção é baseada no conceito de tarifa planejada lançado pela TAM, que procura estimular a compra de passagens aéreas com reservas de ida e volta em períodos de menor procura.