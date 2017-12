TAM deixa de aceitar bilhetes da Varig em Paris, Nova York e Miami Passageiros com bilhetes da Varig em Paris, Nova York e Miami não poderão mais recorrer à TAM. Desde sexta-feira, a companhia parou de aceitar bilhetes endossados pela Varig. De acordo com a TAM, o motivo foi falta de pagamento. A empresa afirma que comunicou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) da decisão na própria sexta-feira. Segundo fontes do mercado, a Varig deve US$ 1,5 milhão para a TAM referente a endossos de passagens no exterior. Desde a semana passada, a Varig opera com uma nova malha de vôos (veja relação abaixo). Inicialmente, a empresa aérea anunciou que cancelaria todos os vôos, exceto a ponte aérea Rio-São Paulo. Contudo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou que a Varig retomasse os vôos que fazem parte do plano de emergência da companhia. Os demais seriam atendidos por outras companhias aéreas. A TAM é a primeira empresa a anunciar que não aceitará mais as passagens da Varig no âmbito internacional. Nova malha de vôos da Varig NACIONAIS: Porto Alegre- São Paulo (Guarulhos - GRU) - Porto Alegre São Paulo (Guarulhos) - Manaus - São Paulo; Fortaleza - São Paulo (Guarulhos)- Fortaleza; São Paulo (Guarulhos) - Salvador - Recife - Salvador - São Paulo; São Paulo (Guarulhos) - Porto Alegre - Manaus - Fortaleza - Salvador e Recife Ponte Aérea - RJ-SP INTERNACIONAIS: Frankfurt (vôo diário) Londres (dias alternados, próximo vôo previsto para o dia 28/7) Copenhague (extensão do vôo de Londres, apenas dias 28 e 30, para trazer brasileiros que estão na Europa), Nova York e Miami (dias alternados, sendo hoje para NY). Buenos Aires (dois vôos diários): Porto Alegre com escala em São Paulo e o RJ-Buenos Aires-SP. Lima, Santiago e Caracas - vôos extras dependendo da necessidade de retorno de passageiros, até a retomada dos vôos regulares. Nesta madrugada chega um vôo de Lima; hoje será realizado o vôo de Santiago e amanhã, o vôo de Caracas.