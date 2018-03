TAM demite 470 e culpa "cenário econômico adverso" A TAM demitiu na sexta-feira 470 funcionários e pôs a culpa no "cenário econômico adverso". Em comunicado, a empresa garantiu que a medida não é conseqüência da assinatura do protocolo de entendimentos entre a TAM e Varig em fevereiro. O protocolo é o primeiro passo para uma fusão que poderá acarretar mais demissões nas duas empresas. Foram demitidos 99 pilotos, 209 comissários e 173 aeroviários. O Sindicato Nacional dos Aeronautas promoverá assembléia nesta quarta-feira, em São Paulo, para discutir o caso da TAM. A Varig não confirmou demissões, mas informou que cerca de 100 pessoas entraram no Programa de Demissões Voluntárias (PDV) criado para os aeronautas (pilotos e comissários). A empresa estuda a criação de um PDV para os aeroviários (funcionários que trabalham em terra). De acordo com a TAM, a retração econômica que se refletiu sobre o setor aéreo, aliada à variação cambial, à alta do preço do combustível de aviação e a uma excessiva carga tributária que incide sobre a indústria tiveram impacto sobre os custos da empresa. "A TAM sempre foi reconhecida por sua administração austera de custos e, neste momento, foi obrigada a decidir pela dispensa em função da crise pela qual passa o setor, originado principalmente por fatores externos", comunicou a empresa. A companhia informou que dará prioridade para recontratação do pessoal desligado "quando ocorrer a volta do crescimento sustentado do setor". "A companhia reitera que a medida não é conseqüência da assinatura do protocolo de entendimentos entre esta empresa e a Varig." A companhia aérea teve prejuízo líquido de R$ 605,7 milhões em 2002, ocasionado principalmente pela alta do câmbio, já que 40% dos custos são dolarizados. A empresa tem patrimônio líquido de R$ 204 milhões.