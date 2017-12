Tam: desconto de 40% em passagens aéreas A Tam iniciou um programa de descontos de 40% para tarifas aéreas compradas com 21 dias de antecedência. De acordo com o presidente da companhia aérea, Rolim Amaro, a promoção começa no dia 11 de novembro, e o primeiro vôo com passagem mais barata vai decolar no dia 2 de dezembro. A promoção será válida para 600 vôos e deve atrair cerca de 100 mil passageiros por mês. A promoção não será válida para a ponte aérea Rio-São Paulo. Mas a Tam oferecerá descontos de 40% para vôos entre Rio e São Paulo, do Aeroporto de Guarulhos para o Galeão. De acordo com o vice-presidente da companhia, Luiz Eduardo Falco, a promoção será válida em 15% dos assentos dos aviões da Tam, ou 150 mil assentos por mês. De acordo com ele, se houver demanda, a empresa pretende aumentar a oferta de assentos promocionais. As passagens podem ser pagas com cartão de crédito, em cinco vezes, sem juros.