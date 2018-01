TAM disponibiliza 14 vôos de emergência A TAM comunicou nesta quarta-feira que, "para atender demanda extra de passageiros no mercado doméstico", disponibilizará 14 vôos de reforço entre as próximas quinta e sexta-feira. Na nota, porém, não foi feita qualquer referência à crise enfrentada pela Varig, que desde o final da última semana cancela vôos diariamente. Ainda nesta quarta, a TAM e a Gol informaram que continuarão a aceitar passageiros da Varig que tenham vôos cancelados por tempo indeterminado. A medida faz parte do plano de contingência negociado entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e as principais companhias aéreas do País. Porém serão transferidos passageiros conforme horários e lugares disponíveis. CONFIRA OS VÔOS EXTRAS Quinta-feira Horário Origem Destino 7 horas Congonhas Brasília 9h15 Brasília Congonhas 11h30 Congonhas Porto Alegre 13h30 Porto Alegre Congonhas 19 horas Congonhas Curitiba 20h20 Curitiba Congonhas Sexta-feira Horário Origem Destino 7 horas Congonhas Brasília 9h15 Brasília Congonhas 11h30 Congonhas Porto Alegre 13h30 Porto Alegre Congonhas 15h30 Congonhas Brasília 17h45 Brasília Congonhas 20 horas Congonhas Curitiba 21h20 Curitiba Congonhas