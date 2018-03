TAM diz que será majoritária na fusão com a Varig O presidente da TAM Daniel Mandelli, emitiu hoje aos funcionários um comunicado assegurando que a companhia aérea será ?majoritária dentro do bloco de controle? na empresa resultado da fusão com a Varig. Segundo a nota, ?há poucas definições e muitas incertezas? sobre a fusão. Uma fonte da empresa disse que o presidente a TAM resolveu enviar a carta para esclarecer os funcionários da empresa. O comunicado registra que a participação acionária da TAM não está definida, apesar de estar certo que será ?majoritária dentro do bloco de controle?. Para a TAM a indefinição acontece porque ainda não há nada acertado ?com alguns credores da Varig e o BNDES?. ?É importante salientar que não haverá fusão caso não cheguemos a um acordo com os já citados credores e ?BNDES?, diz a carta.