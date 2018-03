TAM é certificada pela ANAC para manutenção de aviões Boeing

O centro tecnológico da TAM, onde são feitos manutenção, reparo e revisão de aeronaves, foi certificado nesta quinta-feira, 22, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para prestar serviços a aeronaves Boeing 767. Segundo a TAM, essa é a primeira homologação para a estrutura completa, exceto motores, de aeronaves Boeing.

"Já estávamos autorizados a trabalhar com os componentes tanto do B777 quanto do B767, além de fornos dos B737. Com a nova homologação, poderemos estender esses serviços e realizar os checks C e D nos B767", afirmou, em nota, o vice-presidente do centro de manutenção, Ruy Amparo.

A empresa também é certificada pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos (Federal Aviation Administration - FAA), da Europa (European Aviation Safety Agency - EASA), do Brasil (ANAC) e de diversos países da América do Sul para realizar todas as grandes manutenções programadas (checks C e D), exceto motores, em aeronaves Airbus A318/319/A320/A321 e A330. Tais serviços são direcionados não só à frota da TAM, mas também a aviões de terceiros.

Instalado na cidade de São Carlos, no interior do Estado de São Paulo, o Centro Tecnológico da TAM ocupa uma área própria de 4,6 milhões de metros quadrados. Além dos hangares para manutenção, o complexo abriga oficinas para a revisão de mais de três mil componentes aeronáuticos.