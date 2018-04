TAM e empresa belga entre os destaques da FGV Tractebel e TAM estão entre os destaques no ranking das 500 maiores empresas brasileiras, a ser divulgado amanhã pela revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No setor de energia elétrica, só Furnas e Eletropaulo estão entre dez maiores empresas brasileiras, mas a belga Tractebel é destaque por estar no Brasil há apenas quatro anos e já aparecer entre as 30 maiores empresas do País. Já a TAM foi a empresa que mais ganhou participação no mercado em 2001 e superou a Varig, passando a ser a principal empresa de transportes aéreos. A TAM cresceu 37% no mercado de vôos domésticos, com 13 milhões de passageiros transportados. Já a Varig, apesar de ter perdido a liderança no setor e estar em situação delicada devido ao alto endividamento, ainda cresceu no ranking da FGV, passando do 29º para o 25º lugar. A Vasp foi a única das grandes empresas de aviação que registrou lucro em 2001, mas, apesar disso, caiu da posição 68ª para a 75ª no ranking, que considera receita e ativo total de cada empresa. Os economistas da FGV Aloísio Campelo Júnior e Rui Pizarro observam que a rentabilidade de 60% sobre o patrimônio líquido obtido pela Vasp "pode ser considerada uma ligeira distorção, em função do patrimônio líquido ser muito pequeno em relação ao ativo da empresa". De acordo com os dois professores da Fundação, o patrimônio líquido da Vasp está subdimensionado.