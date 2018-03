TAM e Gol anunciam novas estratégias

A TAM anunciou nesta quarta-feira, 16, que fechou acordo com Itaú Unibanco para vender passagens aéreas a correntistas da instituição em até 48 parcelas. A companhia aérea ainda deve fechar novas parcerias com outros bancos nos próximos meses, informou.

O acerto com o Itaú segue acordo da aérea com Banco do Brasil em novembro, no qual a empresa pode receber os recursos das vendas à vista enquanto os clientes podem parcelar os voos em até 36 vezes. O foco da estratégia é o público de renda menor, faixa para a qual rival Gol também oferece financiamento de até 36 vezes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também nesta quarta-feira, a Gol reforça a aposta no segmento, inaugurando uma loja física de venda de passagens com marca de seu cartão Voe Fácil em São Paulo, na região de comércio popular do Largo 13 de Maio. Em 2010, a companhia vai inaugurar mais duas lojas do formato.

Lançado no final de 2005, o programa de parcelamento de passagens da Gol tem cerca de 1,8 milhão de clientes, informou a empresa. Segundo o vice-presidente executivo da Gol, Leonardo Pereira, trata-se de um passo concreto para ampliar a presença da Gol entre a nova classe média. De acordo com ele, a estratégia da companhia para essa finalidade combina maior presença física da empresa nas regiões de alto tráfego e densidade demográfica das principais cidades brasileiras, com a implementação de novos canais de comunicação e marketing.