TAM e Gol ficam com quase 90% do mercado em fevereiro A TAM e a Gol juntas fecharam o mês de fevereiro com 87,59% dos passageiros transportados por companhias aéreas no País, enquanto a terceira colocada, Varig, ficou com 4,57%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela agência reguladora do setor, Anac. A TAM manteve a liderança do mercado no segundo mês do ano com 47,33% do total de passageiros domésticos, enquanto a Gol ultrapassou ligeiramente a marca dos 40%. No total, o mercado doméstico cresceu 16,1% em fevereiro, contra igual mês do ano passado, totalizando 3,3 milhões de passageiros transportados. Nos dois primeiros meses do ano, o mercado tem alta de 14% em relação ao mesmo período de 2006. Já o segmento internacional recuou 38,5% entre as empresas brasileiras em fevereiro. Nesse setor, a TAM liderou com 61% de participação, ou 736 mil passageiros. Em seguida ficou a Gol, com 228,5 mil passageiros, ou 18,94%. A Varig aparece em terceiro com 11,82%, equivalente a 142,6 mil passageiros transportados.