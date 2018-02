TAM e Gol são aéreas mais lucrativas das Américas Um levantamento da consultoria Economática aponta que as companhias aéreas brasileiras TAM e Gol são as mais lucrativas da América Latina e Estados Unidos em 2009 até setembro. Das empresas de transporte aéreo regular de capital aberto desse setor na região, a TAM apresenta o maior lucro líquido no período acumulado de janeiro a setembro, com US$ 674,115 milhões, seguida por Gol, com US$ 267,184 milhões. Em terceiro lugar no levantamento aparece a Lan Chile, com US$ 122,292 milhões, à frente da norte-americana Skywest, com US$ 64,158 milhões, e JetBlue, US$ 47 milhões.