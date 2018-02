TAM e LAN Peru começam a compartilhar vôos

A TAM informou hoje que iniciou em 28 de dezembro o acordo operacional de compartilhamento de vôos (codeshare) com a LAN Peru. Segundo a empresa, a parceria permitirá que a companhia aérea brasileira comercialize vôos operados pela LAN Peru entre São Paulo e Lima, com possibilidade de conexões para as cidades de Arequipa e Cuzco. Em contrapartida, a LAN Peru passa a oferecer vôos para diversas capitais e cidades brasileiras atendidas pela TAM. A operação dos vôos compartilhados faz parte do acordo firmado em 2007 entre a TAM e a aliança LAN - integrada por LAN Airlines (Chile), LAN Peru, LAN Argentina e LAN Equador - com o objetivo de desenvolver parcerias nas rotas operadas pelas companhias dentro da América do Sul, ampliando as opções dos passageiros para voar a muitos destinos no continente. Com a LAN Airlines, a TAM já opera vôos compartilhados desde novembro de 2007, oferecendo aos passageiros opções de vôos para 14 cidades dentro do Chile, entre elas Antofagasta, Calama, Concepción, Iquique, La Serena, Puerto Montt, Punta Arenas e Valdivia. Os clientes da LAN têm à disposição vôos para 12 cidades no Brasil operados pela TAM, entre elas Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Recife, Manaus e Porto Seguro.