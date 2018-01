TAM e Varig comunicam que desistem da fusão O secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, informou por volta das 13 horas, ao final da reunião com representantes da TAM e da Varig, que as duas empresas comunicaram oficialmente a desistência de fazer a fusão como etapa final do atual processo de associação. Segundo o secretário, as empresas vão protocolar nas próximas semanas um aditivo ao processo apresentado em fevereiro, que estabelecia a fusão como etapa final, e substituir essa última etapa pela associação das operações das empresas, sob uma empresa gestora, mantendo os ativos separados. "Esse plano de fusão pode ainda existir num futuro, mas não é mais relevante para o atual processo de investigação concorrencial", afirmou Goldberg. "Ou seja, se no futuro eles quiserem uma fusão terá que ser iniciado um novo processo de investigação", explicou.