TAM e Varig devem fazer uma associação O vice-presidente da Varig, Alberto Fajerman, saiu nesta manhã de uma reunião com representantes da TAM e com o relator do processo de fusão das duas empresas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Thompson Almeida Andrade, afirmando que não está descartada a idéia da fusão entre as duas empresas. Questionado se haverá fusão entre ambas, ele disse que "vai ser uma associação". Em seguida, embarcou num carro e foi embora. Nesta tarde, o conselheiro Thompson Almeida Andrade e representantes das duas empresas darão entrevista. Na reunião, as duas empresas deveriam dizer ao Cade o que pretendem fazer: criar uma nova empresa para concretizar o compartilhamento de atividades, ou levar avante a idéia da fusão.