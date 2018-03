TAM e Varig entregam documentos sobre devolução de aviões O relator do processo envolvendo a fusão entre TAM e Varig no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conselheiro Ronaldo Macedo, informou hoje que os advogados das duas empresas protocolaram esta manhã um documento explicando a devolução de aviões pela Varig à General Eletric. Macedo disse que as empresas já haviam comunicado informalmente ao Cade a devolução dos aviões em uma reunião que ocorreu na sexta-feira, em São Paulo. Segundo o conselheiro, na reunião - que contou com a participação de representantes da companhia, do Cade, da Secretaria de Direito Econômico (SDE), da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) e do Banco Fator, responsável pela auditoria nas duas empresas - foram iniciadas as discussões para a formulação do texto do Acordo de Prevenção de Reversibilidade da Operação (Apro) que deverá ser assinado até o dia 19 de março. No mesmo evento, foi marcado encontro desta tarde. Uma terceira reunião, segundo o relator, deverá ser marcada para esta semana. "O Cade está decidido a conceder ao caso a celeridade e a urgência que ele recomenda", disse Macedo.