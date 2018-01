TAM e Varig entregam notificação de acordo ao Cade Os representantes da Varig e da TAM entregaram hoje ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), João Grandino Rodas, a notificação do acordo assinado entre as duas companhias no início do mês para a formação de uma única empresa. Termina hoje o prazo para que as empresas apresentem o protocolo de entendimento para apreciação do Cade. Pela lei, os atos de concentração precisam ser encaminhados ao Cade até 15 dias após a realização da operação. Caso contrário, as empresas estão sujeitas a pagamento de multa por atraso. Os conselheiros do Cade e os secretários de Direito Econômico (SDE) Daniel Goldberg se reuniram a portas fechadas com os representantes das duas companhias aéreas para negociar as medidas que poderão ser adotadas conjuntamente, antes da aprovação do protocolo de entendimento pelo Cade.