Tam e Varig iniciam operação compartilhada A TAM e a Varig começaram a trabalhar hoje em sistema de operação compartilhada para nove destinos no País. O esquema passou a vigorar com a saída do vôo TAM 3900 do Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo. O vôo foi ocupado com metade dos assentos pela TAM e a outra parte pelos da Varig. Apesar disso, por enquanto, os usuários ainda não estão tendo grande vantagem. Eles continuam chegando com o bilhete ao balcão de embarque e utilizam o primeiro vôo disponível. Com o novo sistema, as duas companhias pretendem obter garantias de que os aviões decolem com uma lotação maior. Assim, a partir de agora, não haverá mais dois vôos da Varig e da TAM viajando para o mesmo destino. Nos horários de pico, que são das 6h30 às 10h30 e entre as 17 e 21 horas, sairá uma aeronave de cada empresa de 15 em 15 minutos.