TAM e Varig prorrogam prazo para acordo Os advogados das companhias aéreas Varig e TAM assinaram hoje com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um termo prorrogando para o dia 26 o prazo final para a assinatura de um Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação. Segundo o termo de compromisso assinado antes do Carnaval, o prazo terminaria hoje. Segundo o conselheiro-relator do processo de fusão das duas empresas no Cade, Ronaldo Macedo, em função da falta de algumas informações que ainda deverão ser prestadas pelas duas companhias, não foi possível a conclusão das negociações para a assinatura do acordo. O Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação estabele medidas que podem ser adotadas pelas companhias até a aprovação final do processo pelo Cade. "O acordo está sendo discutido e está tendo um bom andamento. Mas como faltavam informações importantes para que acerto não seja vago, o que o tornaria de difícil cumprimento, decidimos prorrogar o compromisso anterior até dia 26, data da próxima sessão do Cade, quando muito provavelmente o termo deve ser assinado", disse o relator. O termo de compromisso assinado anteriormente estabelecia que as empresas estavam proibidas de devolver qualquer aeronave aos respectivos arrendadores ou financiadores, de unificarem políticas comerciais e de vendas, de trocarem informações relativas ao preço final das passagens e de adotarem novas medidas no âmbito do acordo code share (compartilhamento dos assentos das ae ronaves), iniciado no último dia 10.