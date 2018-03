TAM e Varig têm queda de 16,3% no tráfego de passageiros No mês do anúncio da fusão, o tráfego de passageiros da TAM e do Grupo Varig caiu muito acima da queda média da demanda dos vôos do setor. Enquanto o tráfego de passageiros no País encolheu 6,2% em fevereiro, comparado ao mesmo mês em 2002, a demanda da dupla de empresas recuou 16,3%. Com isso, as duas companhias, que detinham 76,5% do mercado em fevereiro do ano passado, somam agora 68,2%. A Gol e a Vasp avançaram e respondem por 30,3% do tráfego. Os dados divulgados pelo Sindicado Nacional das Empresas Aéreas (SNEA) mostram que o fluxo de passageiros da TAM caiu 18,6% em fevereiro. No Grupo Varig, a redução foi de 14,4%. A demanda da Gol avançou 77,8% e a da Vasp fechou o mês praticamente estável, com uma ligeira redução de 0,6%. A performance da Gol fez sua fatia de mercado avançar de 8,2% no ano passado para 15,5% este ano. A da TAM caiu de 35,1% para 30,5% e do Grupo Varig, de 41,3% para 37,7%. Nos vôos internacionais operados pelas empresas brasileiras, houve queda de 4,5% na demanda em fevereiro, influenciada, basicamente, pelo recuo de 44% do fluxo de passageiros da TAM, cuja fatia de mercado neste segmento passou de 16,6% para 9,8%. A Varig, cuja demanda aumentou 3,4% nos vôos externos, avançou sua participação de 83,3% para 90,2%. Os dados do SNEA levam em conta a quantidade de passageiros multiplicada pelos quilômetros voados. O presidente do sindicato, George Ermakoff, responsabilizou os aumentos da querosene, praticados pela Petrobrás, pelo encolhimento do tráfego doméstico. Segundo ele, o aumento do combustível leva à elevação das tarifas, que acabam afastando os passageiros. Apenas este ano, diz o executivo, o querosene de aviação aumentou 50%. "Este produto representava menos de 20% dos custos de empresas e já está chegando a 35%", disse Ermakoff. Além disso, Ermakoff argumenta que a retração do transporte aéreo também reflete o desempenho da economia, que "está com baixo crescimento". O consultor em aviação Roberto Bittencourt Sampaio avalia que o desempenho das duas maiores empresas do setor acaba sendo afetado nos meses de férias, em comparação a companhias de menor custo. Ele afirma que parte do movimento de vôos de fretamento, nicho explorado pela TAM, migrou para empresas menores. "Os meses de férias são muito propícios para as companhias de tarifas baixas, por causa do tráfego de turismo. Quando chega o mês de março há uma correção disso", afirma o consultor. Sampaio argumenta que o tráfego de executivos favorece a Varig e a TAM, mas ressalta que o quadro este ano terá de ser analisado com maior cuidado, por conta da operação conjunta que as duas empresa iniciaram no começo desta semana. Varig e TAM anunciaram, em seis de fevereiro, o projeto da associação. Na última segunda-feira, iniciaram operação com 113 vôos compartilhados em nove cidades brasileiras. E no início desta semana, ainda, anunciaram reajustes nas tarifas para vôos domésticos de 9,6% e 9,3%, respectivamente.