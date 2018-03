TAM e Varig unificam vôos para Argentina A TAM e a Varig iniciam no dia 5 a terceira etapa do programa de compartilhamento de vôos, que incluirá, pela primeira vez, um destino internacional: Buenos Aires. A ação conjunta começou após a assinatura do protocolo de entendimentos, dia 6 de fevereiro, que deverá levar à fusão das duas companhias. Dia 30, o Colégio Deliberante da Fundação Ruben Berta (FRB), controladora da Varig, aprovou por 95,8% dos votos o modelo para o processo de fusão apresentado pelo Banco Fator. Deverá ser criada uma nova empresa com a marca da Varig, com participação mínima de 5% da FRB. O resultado da reunião estava sendo esperado ansiosamente pelos funcionários das duas companhias. A partir de segunda-feira, a TAM e a Varig oferecerão 11 vôos diários para Buenos Aires compartilhados. Oito sairão de Guarulhos, dois do Galeão e um de Porto Alegre. Nesses vôos, o compartilhamento se dará nas classes executiva e econômica, não na primeira classe. Na terceira etapa do compartilhamento, serão incorporados vôos para Campo Grande, Cuiabá, Palmas, Uberlândia, Marabá, Teresina, Ribeirão Preto, Caxias do Sul, Joinville e Galeão. Nas duas primeiras fases, foram incluídos os aeroportos centrais e as malhas para Brasília, Nordeste e Norte do País. As empresas vão continuar a observar políticas comerciais independentes e a prática de preços distintos. As marcas serão mantidas.