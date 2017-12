TAM faz acordo com Total Linhas Aéreas A TAM Linhas Aéreas iniciou a operação de mais quatro destinos por meio de um acordo operacional com a Total Linhas Aéreas. As novas rotas são para Araxá (MG), Araguaína (TO), Carajás (PA) e Tucuruí (PA). Segundo a companhia, com as quatro novas cidades, sobe para 25 o número de destinos diferentes operados por meio de acordos operacionais com empresas regionais. Eles incluem parcerias com outras quatro companhias: Passaredo, OceanAir, Trip e Pantanal. A TAM chega hoje a 41 destinos nacionais. Contando os destinos diferentes operados em acordo com as empresas regionais, a TAM atinge uma cobertura no mercado doméstico de 66 cidades.