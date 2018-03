TAM fornece celular de aluguel em vôos internacionais A TAM, companhia aérea líder no mercado doméstico no Brasil, anunciou hoje o início de parceria com a empresa de aluguel de celulares Rent-a-Cellular. As empresas oferecem gratuitamente um telefone celular aos passageiros dos vôos internacionais da TAM para Miami (EUA), Paris (França) e Buenos Aires (Argentina). Pelo acordo, o passageiro paga apenas as ligações que efetuar. O cliente pode solicitar o aparelho ao efetuar a reserva de sua passagem e com antecedência mínima de 48 horas da partida do vôo. O kit (um telefone celular, bateria, carregador, capa e fone de ouvido) será entregue no endereço do passageiro no ato da reserva. A promoção é válida durante o ano todo.