TAM inicia nesta terça novas freqüências entre Vitória e Rio A TAM anunciou nesta segunda-feira o início de três novas freqüências diárias entre as cidades de Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ) a partir desta terça. Segundo a empresa, os novos vôos têm o objetivo de atender ao crescimento da demanda de tráfego nessa rota. Com a ampliação, a companhia passa a operar seis vôos diários entre as duas cidades. As novas freqüências da TAM vão partir de Vitória às 7h10, 13h45 e 19h50, chegando ao Rio de Janeiro pelo aeroporto do Galeão. No sentido inverso, os vôos estão programados para decolar do Galeão às 6h45, 12h15 e 18h20. Uma das freqüências entre Vitória e Galeão prosseguirá até Curitiba, permitindo que os passageiros viajem do Espírito Santo ao Paraná sem realizar conexões. Este também será o primeiro vôo direto da TAM do Galeão para Curitiba, sem escalas. A empresa informou ainda que vai prolongar o vôo diário que liga os aeroportos de Guarulhos (SP), Vitória e Salvador. Essa freqüência será estendida para Fortaleza também a partir desta terça. Com isso, os passageiros poderão viajar entre Vitória e Fortaleza sem realizar conexões ou troca de aviões.