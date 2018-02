TAM inicia novos vôos domésticos para 13 cidades A TAM inicia nesta segunda-feira a operação de novos vôos domésticos para 13 cidades: Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Ilhéus, João Pessoa, Maceió, Natal, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. A cidade de João Pessoa ganhou duas novas freqüências. O vôo JJ 3101 faz a ligação diária para os aeroportos do Galeão (Rio de Janeiro), Congonhas (São Paulo) e Florianópolis, com retorno no vôo JJ 3104. O vôo JJ 3555 liga a capital paraibana a Brasília, com retorno pelo vôo JJ 3554. A companhia também inicia um vôo diário ligando São Luís às cidades de Fortaleza, Rio de Janeiro (Galeão) e Belo Horizonte (Confins). A viagem no sentido de São Luís para a capital mineira é realizada no vôo JJ 3386 e o retorno, no vôo JJ 3387. A freqüência será operada em aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 168 passageiros. A ligação entre o Rio de Janeiro e o Nordeste foi reforçada com duas novas freqüências. O vôo circular JJ 3350 sai do Galeão no período da noite, faz escalas em Maceió e Aracaju, voltando para o Rio de Janeiro no início da manhã. Outra novidade é o vôo JJ 3304, que liga o Galeão às cidades de Salvador e Natal. O retorno é realizado no vôo 3305. Uma nova linha entre São Paulo (Congonhas) e Fortaleza será operada nos vôos JJ 3472 e JJ 3473, na volta. A companhia também reorganizou sua malha para oferecer uma freqüência ligando o aeroporto de Congonhas a Salvador e Ilhéus.