TAM inicia vôo para a Itália no final de março de 2007 A TAM informou nesta sexta-feira, 8, que iniciará um vôo para a Itália no próximo dia 30 de março. A companhia decolará de Guarulhos, em São Paulo, às 19 horas e pousará em Malpensa, o principal aeroporto de Milão, na Itália, às 11h40 (horário local). De lá, retornará às 13h30 (horário local), pousando em São Paulo às 20h45. A nova rota será feita pelo Airbus A330. A cidade italiana de Milão será o terceiro destino da TAM na Europa. A empresa já vai a Paris (duas vezes por dia e, a partir de 12 de janeiro de 2007, fará o terceiro vôo diário partindo do Rio de Janeiro) e Londres (freqüência diária). Ainda no mercado internacional, a TAM iniciará seu segundo vôo diário para Nova York em 15 de dezembro e já realiza três para Miami, sendo que um deles sai de Fortaleza, com escala em Belém e Manaus. Uma vez por semana, o vôo a Miami que sai de Guarulhos, em São Paulo, passa por Salvador. Na América do Sul, a empresa faz 49 vôos por semana para Buenos Aires. Em 2 de janeiro iniciará ainda seu segundo vôo diário para Santiago, no Chile. Com a TAM Mercosur, serve também Assunção e Ciudad del Este (Paraguai), Montevidéu e Punta del Este (Uruguai), Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba (Bolívia). A companhia oferece ainda uma freqüência diária para Lima, no Peru, operada em code-share (compartilhamento de vôos) com a Taca.