TAM inicia vôo para Londres neste sábado A TAM vai começar a operar um vôo internacional diário entre São Paulo e Londres a partir deste sábado. O vôo JJ 8084 partirá do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 22h45 e chegará ao Aeroporto de Heathrow às 13h35 (hora local). No dia 29 de outubro, a TAM inicia a operação do vôo JJ 8085, partindo de Heathrow às 22h05 (hora local) e chegando a São Paulo às 6h55. A companhia firmou acordos comerciais com empresas estrangeiras para possibilitar que os passageiros do vôo para Londres realizem conexões a partir do Aeroporto de Heathrow. Por meio desses acordos, a TAM ampliará sua oferta de destinos no continente, atendendo outras 50 cidades européias. A nova freqüência será realizada com os modernos Airbus A330-200, com três classes (Econômica, Executiva e Primeira). Londres será o segundo destino na Europa atendido pela TAM. A companhia já conta com dois vôos diários para Paris, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), e pousando no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle. Uma vez por semana, um desses vôos é operado com escala em Recife.