TAM instala terminais para solucionar conflitos com clientes em aeroportos

A TAM Linhas Aéreas inaugurou nesta segunda-feira, 24, dois totens de atendimento a consumidores que tiveram problemas e que desejam resolvê-lo de maneira mais rápida do que o trâmite na Justiça. Os terminais ficam localizados no Juizado Especial Cível (JEC) dos aeroportos de Congonhas e Cumbica, ambos em São Paulo.

O aparelho recebe reclamações dos clientes em busca de acordos, antes que o caso chegue ao Judiciário. Por meio dele, o consumidor entra em contato diretamente com o advogado da TAM, via chamada de vídeo. As partes conversam e o próprio equipamento imprime um acordo para que o cliente assine.

Em nota, a TAM informou que todos os tipos de casos poderão ser solucionados, por meio do totem disponibilizado nos aeroportos, desde que haja um acordo entre as partes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atendimento via totem funcionará das 9 às 18 horas. A expectativa do Tribunal de Justiça de São Paulo é que casos mais rotineiros sejam resolvidos ali mesmo, como atraso de voos, extravio de bagagem e overbooking.

O Procon-SP disse não comentar casos específicos como o da TAM, mas afirmou que em linhas gerais sempre orienta os consumidores a primeiro procurar a empresa para resolver o problema que tenha. Posteriormente, se o contratempo não for resolvido, é aconselhável buscar um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo a Justiça.

Segundo a coordenadora jurídica da TAM, Talita Castilho Braz, todos os advogados que participam do projeto passaram por treinamento para solucionar as reclamações mais recorrentes.

"A ideia é chegar a um consenso com o passageiro no momento em que ele ainda está no JEC", explica a diretora jurídica da TAM, Aline Messias. "A iniciativa será benéfica aos clientes, bem como para a própria empresa e o TJSP. Com o passageiro, a companhia terá uma conversa franca, ágil e conciliadora, a partir da qual pretende aperfeiçoar os processos e corrigir eventuais pontos que gerem descontentamento", diz.

Menos processos. A iniciativa faz parte do projeto Empresa Amiga da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. A companhia aérea comprometeu-se a reduzir, dentro do prazo de 12 meses, em 10% o número de processos distribuídos e 20% do estoque.

De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualmente estão em andamento cerca de 100 milhões de ações no Brasil. Dessas, mais de 21 milhões estão em São Paulo. O objetivo do projeto é reduzir o número de ações.

Entre as empresas que já aderiram ao projeto, estão Itaú, Bradesco, Banco Votorantim, BNP Paribas, Banco do Brasil, Santander, HSBC, Banco Volkswagen e a Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, a TAM foi a primeira a instalar totens para atender o público.