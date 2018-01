TAM lança vôo de Salvador e Fortaleza para Buenos Aires A TAM vai iniciar no dia 26 a operação de um vôo internacional diário ligando Fortaleza e Salvador à cidade de Buenos Aires, na Argentina. Esta freqüência vai permitir que os passageiros cheguem ao destino sem realizar conexões. A nova rota será operada com aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. O vôo JJ 8006 partirá do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, às 16 horas. A aeronave chegará em Salvador às 17h45 e decolará novamente às 18h30, com escala em Guarulhos, em São Paulo, e chegada no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, às 1h00 (hora local). O percurso inverso será realizado no vôo JJ 8003, com saída de Buenos Aires às 5h15 (hora local), escala em Guarulhos e chegada em Salvador às 11h15. A aeronave decolará às 11h45 para Fortaleza, chegando no destino às 13h25. Atualmente, a TAM oferece 56 freqüências semanais para a Argentina, com saídas a partir de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Com o início da operação em Fortaleza e Salvador, a TAM passa a oferecer vôos diretos para a Argentina a partir de nove cidades brasileiras. A empresa também opera uma ligação diária entre Rio de Janeiro e Buenos Aires, via TAM Mercosul. A nova freqüência criada para atender os mercados de Fortaleza e Salvador reforça a oferta de vôos internacionais da TAM na região Nordeste. A companhia já opera uma freqüência diária de Fortaleza para Miami, com escala em Belém e Manaus. Também oferece vôo direto de Salvador para Miami, operado uma vez por semana. Além disso, opera uma freqüência semanal ligando Recife a Paris, sem escalas.