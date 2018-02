TAM lança vôo sem escalas de Curitiba para Buenos Aires A TAM iniciou nesta semana um novo vôo internacional ligando Curitiba (PR) a Buenos Aires, sem escalas. O vôo JJ8014, operado com jato Airbus A320 para 168 passageiros, sai do aeroporto de Guarulhos (SP) às 22h15, chega em Curitiba às 23h10 e parte para Buenos Aires às 23h50, chegando ao aeroporto de Ezeiza às 2h00 (hora local). O percurso inverso é realizado no vôo JJ 8015, com saída de Buenos Aires às 4h00 (hora local) e chegada em Curitiba às 6h10. Este vôo parte de Curitiba às 6h40 e chega em Guarulhos às 7h40. A nova freqüência permite conexões rápidas com vôos provenientes de Aracaju, Brasília, Confins, Fortaleza, Londrina, Maceió, Natal, Porto Seguro e Miami. Com a nova freqüência, a companhia passa a oferecer 42 vôos por semana para Buenos Aires, com saídas a partir de Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.