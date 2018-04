TAM leva manutenção de jatos executivos para Jundiaí A Táxi Aéreo Marília (TAM), empresa de táxi aéreo do Grupo TAM, vai transferir os serviços de manutenção de aeronaves executivas do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para o aeroporto de Jundiaí (interior de SP). O contrato que permitirá a mudança, válido por 25 anos, será assinado com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) amanhã, às 10h30, em Jundiaí. A empresa ocupará uma área de 44 mil metros quadrados no novo local, onde deverá realizar a manutenção de 40 aeronaves por semana. Com isso, o aeroporto Congonhas ficará um pouco mais desafogado. Serão cerca de 360 pousos e decolagens a menos, todo mês. A TAM informou que está investindo R$ 15 milhões na infra-estrutura da divisão de táxi aéreo para dobrar o seu faturamento até 2004. A Táxi Aéreo Marília tem 250 funcionários e faturou R$ 48 milhões em 2001, com previsão de crescer 4% em 2002. A TAM decidiu se mudar para Jundiaí porque seu espaço em Congonhas, de 4,4 mil metros quadrados, não poderia ser expandido, pois o aeroporto já trabalha no limite. A previsão é de que as obras do novo centro em Jundiaí, com três hangares, comecem em setembro e que o projeto inicial esteja concluído em 120 dias. A estimativa é que o projeto gere de 400 a 500 empregos diretos na região. A empresa vai utilizar 7 mil metros quadrados de hangares para manter os aviões e helicópteros da americana Cessna, da qual é representante exclusiva na América do Sul.