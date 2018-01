TAM não comprará mais aviões este ano A TAM paralisou seus planos de renovação da frota, informou hoje o vice-presidente comercial e de marketing da empresa, Wagner Ferreira. "Não vamos mais trazer novos aviões em 2003", disse ele. De acordo com Ferreira, a Varig e a TAM iniciam no próximo dia 10 a operação integrada para nove destinos do País, compartilhando 113 vôos diários. A partir do dia 10, as duas empresas iniciam uma promoção para a ponte-aérea Rio-São Paulo (Aeroportos de Congonhas e Santos Drummont). A tarifa de ida baixará dos atuais R$ 309 para R$ 299. Nos finais de semana, quando a procura de passageiros executivos cai, a nova tarifa da TAM e da Varig será de R$ 199. A mudança foi necessária para equalizar os preços das tarifas das duas companhias, já que o passageiro da ponte-aérea poderá utilizar bilhetes emitidos por qualquer uma das duas para embarcar em vôos que sairão dos dois aeroportos a cada quinze minutos. "Vamos manter a personalidade comercial de cada empresa", explicou Ferreira. Segundo ele, haverá funcionários da TAM e da Varig acompanhando os passageiros no momento do embarque. No entanto, a comercialização continuará separada e o crédito das milhas será feito no momento do check-in no balcão da operadora emissora do bilhete.