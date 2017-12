TAM oferecerá novos vôos para o Nordeste A TAM oferecerá novos vôos para o Nordeste a partir de 7 de agosto. As freqüências atenderão as cidades de Aracaju, Fortaleza, Maceió, Salvador e Teresina. A ampliação tem o objetivo de corresponder à demanda de passageiros nessas rotas, visto que a Varig deixou de operar vários vôos para a região. Um dos novos vôos sai às 19h30 de Guarulhos, em São Paulo, com escala em Fortaleza, e chegada em Teresina às 0h30. O retorno será às 5h30, chegando em Guarulhos às 10h30. Outro vôo sai de Guarulhos às 11h15, com escalas em Maceió e Aracaju, retornando a Guarulhos, onde chega às 18h50. Um dos trajetos já operadas pela TAM entre Londrina, Curitiba e Guarulhos será estendida para Salvador. O vôo partirá de Guarulhos às 14h35 e chegará em Salvador às 16h55. No sentido inverso, sairá de Salvador às 13h50, com chegada em Guarulhos às 16h05.