TAM opera 2º vôo diário para Santiago a partir de janeiro A TAM inicia em janeiro de 2007 seu segundo vôo diário para Santiago, no Chile. A nova freqüência será operada em horário noturno e partirá do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, com escala em Guarulhos, em São Paulo. A nova freqüência para Santiago será operada com o Airbus A320, com capacidade para transportar até 156 passageiros. Em nota, a empresa informa que o vôo JJ 8028 sairá do Galeão (RJ) às 21h50, realizará escala no aeroporto de Guarulhos (SP) e chegará em Santiago às 2h35 (hora local). No percurso inverso, o vôo JJ 8029 vai decolar de Santiago às 3h30 (hora local), chegando em Guarulhos às 8h15. O trecho de Guarulhos até o Rio de Janeiro será realizado no vôo JJ 8085 (utilizando a mesma aeronave), com saída às 9h e chegada no Galeão às 10h.