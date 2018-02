TAM poderá realizar vôo diário para a Itália e 3ª freqüência para Paris A TAM recebeu autorização oficial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e vai iniciar operação regular diária para a Itália e a terceira freqüência para Paris. A decisão nº 104 da agência reguladora, de 29 de agosto, foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A empresa não informou ainda as datas iniciais e os horários das novas operações internacionais, mas garantiu que as providências necessárias já estão sendo adotadas. A cidade italiana de Milão será o terceiro destino da TAM na Europa. O vôo partirá de São Paulo. A empresa já vai a Paris e, a partir de 28 de outubro, irá a Londres. Além disso, a decisão oficializada nesta quinta acrescenta à companhia a terceira freqüência diária para Paris, totalizando as 21 semanais disponíveis entre empresa de bandeira brasileira e a capital da França. Um dos vôos diários partirá do Rio de Janeiro. Em nota, a empresa informa que tem como estratégia no segmento internacional crescer em mercados rentáveis, de forma a contribuir para o fortalecimento da estrutura de capital a partir da geração de receitas em divisas estrangeiras. A companhia fechou o último mês de julho com 52,6% de participação entre as brasileiras que operam no mercado externo, de acordo com dados publicados pela Anac. "A Itália vem reforçar nossa malha internacional porque é também um destino que atrai tanto o tráfego business quanto o de lazer, além de ser mais uma porta de entrada para a Europa", afirma em nota o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna. A aérea também possui um vôo diário para Nova York e três para Miami, sendo com partida em Fortaleza e escalas em Belém e Manaus. Uma vez por semana, o vôo que sai de Guarulhos, em São Paulo, passa por Salvador. Na América do Sul, faz 42 freqüências semanais para Buenos Aires e opera uma vez ao dia para Santiago, no Chile. Com a TAM Mercosur, serve também Assunção e Ciudad del Este (Paraguai), Montevidéu e Punta del Este (Uruguai), Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba (Bolívia). A companhia oferece ainda uma rota diária para Lima, no Peru, operada em code-share com a Taca.