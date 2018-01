TAM recebe autorização da Anac para voar para Milão A TAM recebeu nesta quinta-feira autorização oficial da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar vôos diários para Milão, na Itália. A nova rota faz parte do aumento de freqüências dentro do acordo bilateral, autorizado este mês pelos governos da Itália e do Brasil. A data de início e o horário do novo vôo, que sairá de São Paulo, ainda serão definidos pela TAM, mas a empresa já adiantou que pretende operar a rota a partir do primeiro semestre de 2007. "A Itália vai reforçar nossa malha internacional porque é também um destino que atrai tanto o tráfego business quanto o de lazer, além de ser mais uma porta de entrada para a Europa", disse o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, em nota à imprensa. Milão será o terceiro destino da TAM para a Europa. A empresa já voa para Londres com uma freqüência diária e para Paris duas vezes por dia. A partir de 12 de janeiro de 2007, a companhia fará o terceira ligação para a capital francesa, partindo do Rio de Janeiro. A estratégia da TAM para o segmento internacional é crescer seletivamente em mercados rentáveis. A companhia fechou o último mês de outubro com 58,2% de participação entre as empresas brasileiras que operam no mercado internacional, de acordo com dados publicados pela Anac.