TAM recebe certificado internacional em segurança aérea A TAM Linhas Aérea recebeu nesta quarta-feira a certificação IOSA (IATA Operational Safety Audit), atestado internacional em segurança operacional que testa a qualidade da operação da empresa e de seus sistemas de controle. O certificado foi concedido em cerimônia realizada na Academia de Serviços Comandante Rolim Amaro, na capital paulista, com a presença de executivos da IATA, após a finalização do processo de auditoria e a entrega do Registro IOSA. "O Programa IOSA é uma ferramenta importante que apóia o foco contínuo em segurança operacional", afirmou Günter Matschnigg, vice-presidente sênior de Segurança, Operações e Infra-estrutura da IATA. "A TAM demonstrou sua dedicação aos processos de segurança operacional que asseguram os padrões internacionais e as melhores práticas adotadas pelas principais companhias aéreas do mundo", complementou. Para o presidente da empresa, Marco Antonio Bologna, este é um "passo muito importante para a TAM". "Temos a segurança de vôo como um dos mandamentos de destaque deixados por nosso fundador (Rolim Amaro), e que sempre norteou nossa operação."