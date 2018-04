TAM recebe mais um A320 e amplia frota para 91 aeronaves A TAM recebeu na segunda-feira mais uma aeronave Airbus A320, o 10º jato deste modelo a ser incorporado à frota da companhia aérea neste ano. A empresa passa a contar com 91 aviões, sendo 69 modelos da Airbus - 13 A319, 46 A320 e 10 A330 - e os demais jatos Fokker-100. A estimativa da TAM é a de fechar o ano com, no mínimo, 96 aeronaves. A entrega faz parte de contratos assinados junto à Airbus, que prevêem a compra de mais 62 aviões - sendo 15 A319, 41 A320 e 6 A330 - com entregas programadas até 2010. Os contratos contemplam também 20 opções para aviões da família A320 que poderão ser exercidas pela empresa, se houver necessidade de aumentar a capacidade para atender ao crescimento do mercado. O planejamento estratégico da TAM prevê uma frota em operação de 127 aeronaves Airbus até 2010. Utilizado nas rotas domésticas e da América do Sul operadas pela TAM, os novos A320 recebidos este ano atendem ao aumento da demanda observado nos últimos meses. De janeiro a setembro o tráfego aéreo de passageiros no mercado doméstico cresceu 14,7%. No mesmo período, a TAM avançou 31,4% em relação a igual período do ano passado, segundo dados oficiais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia encerrou o mês de setembro com 51,7% de participação no mercado doméstico e detém market share acumulado de 47% nos nove primeiros meses deste ano.