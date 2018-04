TAM receberá 14 Airbus para suprir demanda doméstica A TAM, atual líder de mercado da aviação doméstica nacional, confirmou o pedido de 14 aviões à fabricante européia Airbus este ano, num comprometimento de leasing de cerca de US$ 500 milhões. Em compensação, a empresa vai retirar da frota dois Fokker 100 até o fim do ano. A TAM recebeu recentemente três A-320 e tem, portanto, 87 aviões na frota. Ela receberá mais dois A-319 até junho. Também até junho virão quatro A-330, mas outros dois do mesmo modelo serão devolvidos por causa do fim do contrato de leasing. Os demais aviões chegarão ao Brasil no segundo semestre e serão usados em novas freqüências que serão abertas de São Paulo para Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. O vice-presidente comercial da companhia aérea, José Wagner Ferreira, informou que a empresa manterá este ano o foco nos serviços domésticos e deverá ter poucas novidades no transporte regular internacional, que já vinha abandonando desde o ano passado. A companhia pretende atuar, porém, no setor de fretamento internacional, bem mais rentável do que os vôos regulares. Os Airbus da TAM serão usados em vôos fretados para Cancún (México) e Bariloche (Argentina) de 29 de junho até 4 de agosto. Incidentes e reajustes Ferreira nega que recentes incidentes envolvendo o Fokker 100 da TAM tenham causado alteração na demanda por bilhetes da companhia. "A impressão de falta de segurança do Fokker não se justifica; as pessoas falam disso ainda por causa do acidente em São Paulo", disse o empresário, referindo-se à queda do avião que matou 99 pessoas em 1996. Segundo Ferreira, a TAM teve de reajustar os preços em 3% na semana passada exclusivamente por causa do aumento dos custos dos combustíveis resultante da alta do petróleo. Segundo ele, os custos com combustíveis representam 20% dos gastos da companhia aérea. Para o executivo, o prejuízo líquido de R$ 56 431 milhões no ano passado foi "contábil", resultante da alta do dólar. "Agora o dólar está em nível mais favorável", disse. Happy hour Com a intenção de evitar a fuga dos passageiros que viajam a trabalho para as demais companhias ? e principalmente para a Gol - , a TAM oferecerá a partir desta segunda-feira um serviço de happy hour nos vôos entre 17 horas e 19h30, servindo tábua de frios e cerveja Bohemia. O acordo mantido com a AmBev, produtora da cerveja, terá duração de um ano e custará R$ 2,5 milhões. Uma campanha publicitária na mídia impressa de R$ 600 mil será deflagrada a partir desta terça-feira e o serviço estará disponível nos vôos para São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Nesses mercados, a empresa transporta 40 mil passageiros por dia. O diretor de Serviços ao Passageiro da TAM, Sérgio Jardim, negou que a promoção da happy hour seja uma resposta à entrada da Gol na ponte aérea Rio-São Paulo. "Isso estava planejado desde o ano passado; além disso, a Gol não está tirando passageiros da TAM". A TAM conseguiu melhorar de 37% para 48% o índice de aproveitamento dos vôos da ponte Rio-São Paulo (Santos Dumont-Congonhas) com o início da promoção que reduziu em até 57% as tarifas dos bilhetes nos horários de menor procura, entre 10 horas e 17 horas. Mesmo as sim, a TAM está abaixo do seu break-even na ponte aérea (a partir do qual a empresa consegue retorno dos investimentos) . Para isso, ela teria de ter 52% dos assentos dos aviões ocupados. Check-in móvel A TAM lançou recentemente o check-in móvel no Aeroporto de Congonhas com o objetivo de facilitar a vida dos passageiros que andam em um aeroporto constantemente lotado. Segundo Ferreira, duas atendentes da empresa circulam com computadores laptop para emitir o cartão de embarque e marcar o assento, processo que não leva mais do que um minuto. Ele afirmou que a TAM pretende lançar o serviço ainda este ano nos aeroportos do Rio (Santos Dumont), Belo Horizonte (Pampulha), Brasília, Porto Alegre e Curitiba. A TAM é a líder do transporte aéreo regular doméstico no Brasil, com 36% do mercado. Ela deverá transportar este ano cerca de 15 milhões de passageiros, 11% a mais em relação ao ano 2001, quando transportou 13 milhões de pessoas.