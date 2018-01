TAM reduz em 50% suas tarifas A TAM decidiu declarar guerra à sua mais nova concorrente, a Gol Transportes Aéreos, que começou a operar no dia 15 de janeiro. "É guerra tarifária. É política tarifária que não tem tempo para terminar. Quem está na chuva está aí para se molhar e a competição é dura", diz o vice-presidente comercial e de marketing da TAM, Luiz Eduardo Falco. A empresa baixou suas tarifas em até 50% nos trechos em que disputa passageiros com a Gol. "Estamos dando algumas respostas pontuais, especialmente em lugares onde a Gol entrou fazendo muito barulho", afirmou. Estes lugares, segundo ele, são exatamente as capitais onde a Gol opera: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. Para o presidente da Gol Transportes Aéreos, Constantino de Oliveira Júnior, a investida da TAM não mudará a estratégia e o perfil da sua companhia. "A TAM está muito mais preocupada com a concorrência do que com o passageiro", afirma. Ele acredita que o impacto da decisão da concorrente não será forte o suficiente para provocar perdas de passageiros. O empresário lembra que só pode viajar com tarifa 50% mais baixa o passageiro da TAM que comprar o seu bilhete com 21 dias de antecedência e este público representa somente 4% dos clientes da Gol. A partir de hoje, os passageiros da rota Rio/Brasília/Rio que voarem pela Gol vão pagar R$ 159,00 cada trecho. Antes disso, a companhia operava com duas tarifas, a de R$ 159,00 e outra de R$ 207,00. De acordo com Constantino, a decisão não tem a ver com o ataque da TAM. Em fevereiro, a Gol começará a vender passagens aéreas com pagamento parcelado. Constantino, da Gol, disse que já vinha percebendo sinais de que a TAM iria reagir à sua chegada. E diz estar satisfeito com o desempenho de sua companhia que, no domingo, voou com 58% de ocupação e que, na média geral, mantém uma taxa "um pouco superior a 50% e subindo de forma sustentada". As outras concorrentes, Varig, Vasp e Transbrasil, não seguiram o exemplo da TAM. Por enquanto, mantêm as suas políticas de descontos e tarifas iguais.