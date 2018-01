TAM reitera que aceitará passageiros da Varig A TAM divulgou nesta quinta-feira nova nota reiterando que aceitará passageiros de vôos cancelados pela Varig, à medida que houver lugares e horários disponíveis nos seus aviões. Notícias veiculadas no mesmo dia por órgãos de imprensa comentavam a dificuldade de passageiros de obter a transferência. Para suprir a demanda adicional gerada pelos problemas da Varig, a TAM afirma que colocou 14 vôos de reforço entre esta quinta e sexta-feira para vários aeroportos brasileiros, como forma de atender solicitação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Sistema de compensação Na última quarta-feira, a assessoria de imprensa da Varig confirmou ter sido expulsa do sistema de compensação de passagens da Associação Internacional de Transporte (Iata). Apesar disso, a companhia aérea não soube precisar quais problemas os clientes enfrentarão e nem quantas pessoas serão prejudicadas. A empresa ressaltou ainda que seus passageiros no exterior, em caso de suspensão de rotas, serão encaminhados a outras companhias de transporte aéreo ou então à Anac. No mesmo dia, Gol, TAM e Star Alliance informaram que não pretendem parar de receber os passageiros da companhia, que estiverem em dificuldades por conta do cancelamento de vôos.