TAM segue Varig e aumenta ponte-área Rio-SP A TAM informou hoje que aumentou em 9,6% o preço do bilhete da ponte-aérea Rio-São Paulo devido ao aumento de 10% no preço da querosene na segunda-feira. O porcentual de reajuste é o mesmo anunciado pela Varig ontem. O passageiro que voar pela TAM na ponte aérea pagará R$ 328 nos dias úteis; o preço antigo era de R$ 299. Nos finais de semana, o preço da passagem passou de R$ 199 para R$ 218. A TAM informou que o preço do querosene tem sido aumentado várias vezes este ano e não houve reajuste no preço das passagens. A companhia diss, por meio da assessoria, que em março o combustível teve preço elevado em 24,4%. A companhia informa que não pensa, no momento em reajustar o bilhete de outros vôos.