TAM suspende vôos internacionais e demite 200 A TAM anunciou nesta quinta-feira a suspensão de rotas internacionais e a demissão de 200 comissários de bordo. A partir de 18 de fevereiro, os dois vôos diários para Montevidéu, com escala em Buenos Aires serão suspensos. Frankfurt, na Alemanha, e Zurique, na Suíça, deixarão de ser atendidas pela empresa no dia 3 de março. Segundo a assessoria de imprensa, foram dispensados os funcionários com menos tempo na empresa. Em dezembro, a TAM já havia descontinuado um vôo para a capital argentina, que continuará contando com três partidas diárias. A decisão, segundo o presidente da companhia, Daniel Mandelli, se deve a prejuízos registrados nas rotas, com baixas perspectivas de recuperação em curto prazo.